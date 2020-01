Il Mantova come il Barcellona, primo in classifica esonera l’allenatore, via Lucio Brando (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Mantova, capolista del Gruppo D del campionato di Serie D, ha deciso di esonerare l'allenatore Lucio Brando nonostante fosse primo in classifica. 13 vittorie, 8 pareggi, 0 sconfitte, e 56 gol fatti. Uno score di tutto rispetto, che però non è bastato al tecnico primo classifica per mantenere la panchina. fanpage

