Harvey Weinstein: i nomi di Charlize Theron e Salma Hayek usati per stuprare, dice una testimone (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una testimone contro Harvey Weinstein ha dichiarato che Charlize Theron e Salma Hayek venivano citate come esempio di chi faceva strada grazie ai compromessi. Harvey Weinstein, secondo una testimone al processo contro l'ex produttore, avrebbe usato i nomi di Charlize Theron e Salma Hayek per intimidire le proprie vittime e giustificare le richieste sessuali. Dawn Dunning, non coinvolta come accusastrice ma come testimone, ha infatti ricordato davanti alla Corte Suprema di New York le tattiche usate per intimidirla. La donna, ora quarantenne, ha incontrato Harvey Weinstein quando aveva 24 anni e lavorava come cameriera in un nightclub. Dunning ha ricordato di aver avuto due incontri con l'ex produttore che le aveva fatto credere che la stesse considerando per un ruolo in Derailed - Punto ... movieplayer

Egosintonico : RT @_DAGOSPIA_: 'SONO STATA STUPRATA DA WEINSTEIN' – AL PROCESSO DI NEW YORK CONTRO IL MANDRILLONE HARVEY... - _DAGOSPIA_ : 'SONO STATA STUPRATA DA WEINSTEIN' – AL PROCESSO DI NEW YORK CONTRO IL MANDRILLONE HARVEY... - StuffedFantod : RT @jacopo_iacoboni: Un personaggio inquietante, che ha lavorato per Black Cube, ha minacciato pesantemente Carole Cadwalladr https://t.co… -