Ex Ilva, Patuanelli: “Accordo con ArcelorMittal entro il 31, oppure il 7 si va in udienza”. Dagli esuberi a investimenti: trattativa in alto mare (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Abbiamo detto il 31 gennaio, se non si chiude entro il 31 ci vediamo il 7 febbraio in Tribunale “. A 48 ore dal “gong” il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, è categorico circa la trattativa con ArcelorMittal sull’ex Ilva. Una negoziazione che è ancora in alto mare, non solo sugli esuberi, dove gli spiragli di un accordo sono ridotti: la multinazionale ne chiede 3mila strutturali, il governo risponde con 2mila congiunturali e si dice disponibile a stanziare risorse per la cassa integrazione fino a quando non rientreranno in servizio. Insomma, la distanza è notevole su numeri e modalità, dell’argomento si discute ormai da quasi due mesi e una stretta di mano in extremis è complicata. Anche perché la riduzione della forza lavoro non è l’unico tema ancora sul tavolo, mentre le aziende dell’indotto lamentano un nuovo stop ai ... ilfattoquotidiano

