De Rossi si camuffa per vedere il Derby in curva – VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Daniele De Rossi ha preso parte all’ultimo Derby, quello della scorsa domenica tra Lazio e Roma, ma come un comune romanista, in curva Daniele De Rossi (YouTube screenshot) Aveva annunciato il ritiro, dopo pochissime partite giocate con la maglia del Boca Juniors, l’unica da calciatore, dopo quella della sua Roma. Daniele De Rossi, libero ora da impegni “lavorativi” oltreoceano, ha deciso che proprio, non poteva mancare al Derby cittadino, facendolo tra l’altro, come un tifoso qualsiasi, col biglietto di curva, della sua squadra del cuore. LEGGI ANCHE: KOBE BRYANT, IDENTIFICATI 4 CORPI: COS’È ACCADUTO QUEL MALEDETTO GIORNO De Rossi al Derby in curva, ma da travestito Daniele De Rossi (YouTube screenshot) Daniele De Rossi, non ha rinunciato al Derby di Roma, e non potendolo fare da giocatore, ha deciso di andarci da tifoso. ... chenews

infoitsport : Roma, si camuffa per andare in curva al derby: l'ultima trovata di De Rossi - VentoJammers : RT @coma_girl: Dite quello che ve pare, partite co la polemichetta vostra, ma a me il video di De Rossi che se camuffa per andare in curva… - RepAsRoma : Roma, si camuffa per andare in curva al derby: l'ultima trovata di De Rossi -