Crisis on Infinite Earths 4-5 e il finale di Arrow, recensione: l’Arrowverse è morto, viva l’Arrowverse! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) recensione degli ultimi due episodi del crossover Crisis on Infinite Earths e del finale di serie di Arrow, epilogo dell'evento 2019-2020. Questa non è solo la recensione di Crisis on Infinite Earths 4-5, ma anche del finale di serie di Arrow, andato in onda due settimane dopo la conclusione del consueto crossover dell'Arrowverse. Una scelta dettata da ciò che accade negli episodi in questione, dato che il commiato ufficiale della serie madre del franchise è anche il vero epilogo dell'evento che ha unito tutti i serial della DC Comics in onda sulla CW e ucciso Oliver Queen già nel primo capitolo. Siamo quindi di fronte a due facce della stessa medaglia, che segnano la fine di una prima, lunga era per ... movieplayer

Noovyis : (Crisis on Infinite Earths 4-5 e il finale di Arrow, recensione: l’Arrowverse è morto, viva l’Arrowverse!) Playhit… - spyfalls : Marquei como visto The Flash (2014) - 6x9 - Crisis on Infinite Earths (3) - spyfalls : Marquei como visto Batwoman - 1x9 - Crisis on Infinite Earths (2) -