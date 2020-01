“Crepa ebrea”, Maria Bigliani non cancellerà la scritta antisemita: “Sarà una testimonianza” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) "Per ora non cancellerò la scritta. Voglio lasciarla come testimonianza di un gesto razzista che non dovrebbe più accadere" ha commentato infatti la signora Maria Bigliani che, dopo aver scoperto la scritta sul suo palazzo di casa, aveva parlato di “Termini vecchi, passati, che però fanno ancora male". fanpage

