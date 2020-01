Coronavirus, 132 i morti e 6.057 i casi di contagio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) È salito ulteriormente il bilancio delle morti in Cina legate al Coronavirus 2019-nCoV. Gli ultimi dati ufficiali confermano 26 decessi in queste ultime ore, che portano a 132 il totale delle vittime, tutti in territorio cinese. Il numero dei casi confermati di infezioni da Coronavirus 2019-nCoV ha superato quota 6.057, di cui 5.970 in Cina.Gli stessi dati che ci confermano i decessi, però, ci dicono anche che 110 persone infettate dal Coronavirus hanno superato il periodo più critico e si sono riprese. Questo non significa che la preoccupazione è in diminuzione. Anzi. Gli esperti prevedono che il picco di infezioni si avrà entro i prossimi dieci giorni, mentre la Cina sta compiendo sforzi incredibili per contenere l'epidemia. Virus Cina: 106 i morti e 4.515 i casi di contagio In salita il bilancio delle morti in Cina legate al ... blogo

