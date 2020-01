Ciclismo, l’antidoping neerlandese contesta l’uso di chetoni in Jumbo-Visma (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “E’ un area grigia” queste le parole con cui il Herman Ram, numero uno dell’antidoping neerlandese, si è riferito al crescente uso di chetoni nel mondo del Ciclismo e in particolar modo nel suo paese. Proprio qualche mese fa, infatti, i vertici della Jumbo-Visma, la squadra di spicco dei Paesi Bassi, avevano ammesso che i loro corridori fanno uso di chetoni, anche se ciò gli è stato vivamente sconsigliato proprio dall’agenzia antidoping della loro nazione. “I chetoni non fanno parte delle sostanze dopanti” spiega Ram “Tuttavia, sappiamo ancora molto poco su quelli che possono essere i loro effetti sulla salute e per questo sconsigliamo di usarli. In Sunweb non la fanno per questo motivo. In Jumbo-Visma, invece, li usano e questo a noi onestamente non piace“. Recenti studi dell’università di Leuven hanno dimostrato che i ... oasport

