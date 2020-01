C’è un nuovo Prefetto in città: “Occorre capovolgere la narrazione di Napoli” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Occorre capovolgere la narrazione che di Napoli viene fatta a livello nazionale, il racconto basato sulle cose negative e sulle difficoltà”. C’è un nuovo Prefetto in città. Marco Valentini si è insediato stamattina nell’Ufficio territoriale del governo in piazza del Plebiscito, e ha cominciato a dettare la linea ai vertici delle forze dell’ordine: potenziare i servizi per il controllo del territorio, incrementare di 400 unità il numero di forze dell’ordine, investire in nuove tecnologie e promuovere una cultura della legalità. E poi “capovolgere la narrazione di Napoli”. Come se il racconto della realtà, artefatto o meno, avesse lo stesso peso della realtà da cui quel racconto è tratto. E’ l’effetto di Gomorra sulle istituzioni: attenzione ai fatti e alle parole, pari e patta. Perché nella pubblicità che si fa della città è ... ilnapolista

chetempochefa : “Perché c’è di nuovo l’antisemitismo, il razzismo? Ci sono sempre stati, solo che non era arrivato il momento stori… - msgelmini : Di nuovo in piazza al fianco degli avvocati @CamerePenali per manifestare contro l’abolizione della #prescrizione.… - PaoloGentiloni : #EmiliaRomagna2020 Vince il buongoverno di @sbonaccini. L’onda c’è stata: contro #Salvini. La forza del #Pd riaccen… -