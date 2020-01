Brexit, via libera del Parlamento europeo all’accordo di recesso. Sassoli: “Abbiamo molto più di quanto ci divide” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza – 621 sì, 49 no e 13 astenuti- l’accordo di uscita del Regno Unito dall’Unione europea e domani Brexit sarà formalizzata col passaggio in Consiglio europeo. A conclusione del voto il presidente dell’EuroParlamento Davide Sassoli ha citato le parole di Joe Cox, l’europarlamentare laburista anti Brexit uccisa da un uomo in strada al grido di “Britain first”. Dopo il voto gli eurodeputati si sono tenuti mano nella mano e hanno cantato una canzone tradizionale scozzese ‘Auld Lang Syne‘, nota come il valzer delle candele. L’accordo entrerà in vigore il 31 gennaio, sancendo la definitiva separazione che avverrà con un processo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020, la rimodulazione dei seggi all’Eurocamera e nuove regole per gli ingressi in Uk. Data entro la quale Londra e ... ilfattoquotidiano

