Bandierine sulla verifica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ore 18.30, Palazzo Chigi. Le giornate si sono allungate a Roma, ma la sera avvolge già il centro del potere. Giuseppe Conte aspetta seduto dietro al suo tavolo Dario Franceschini e Alfonso Bonafede. Con loro anche Roberto Speranza e Teresa Bellanova. I capi delegazione della maggioranza di governo al completo. Inizia il gran ballo della verifica. O cronoprogramma, come più piace al premier. Uno scadenzario di cose da fare e scadenze per farle, la vecchissima novità tirata fuori dal cilindro dall’avvocato del popolo italiano per rilanciare l’azione di Governo.È la corsa a piantare Bandierine intorno al campo di battaglia. Per primo è arrivato Andrea Orlando: “Occorre fare un tagliando a reddito di cittadinanza e quota 100”. E ancora: “Un dovere morale rivedere i decreti sicurezza”. Poi è stata la volta di ... huffingtonpost

