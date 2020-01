Vuelta San Juan 2020: ritiro forzato per Julian Alaphilippe. Un problema allo stomaco manda KO il francese (Di martedì 28 gennaio 2020) “Sfortunatamente, a causa di problemi allo stomaco, Julian Alaphilippe è costretto ad abbandonare la Vuelta San Juan e non sarà al via della cronometro di oggi”. Con questo tweet la Deceuninck-Quick Step ha annunciato il ritiro forzato dalla corsa a tappe argentina del suo capitano, nonché favorito numero uno per la vittoria finale, Julian Alaphilippe. Il “moschettiere”, classe 1992, era il più quotato sia per la possibile vittoria odierna nella cronometro individuale da Ullum a Punta Negra, sia per la conquista della classifica generale che l’anno scorso sfiorò chiudendo al secondo posto dopo ben due vittorie di tappa, tra cui la prova contro il tempo. Già nella giornata di ieri, il francese, aveva accusato un ritardo al traguardo di venti secondi dal vincitore Fernando Gaviria, sintomo di una possibile condizione fisica già precaria. Dunque, ora come ora, ... oasport

