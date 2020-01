Uomini e Donne oggi, Gemma: si torna indietro nel passato, una sorpresa (Di martedì 28 gennaio 2020) Uomini e Donne oggi: Gemma si emoziona di fronte alle immagini del passato, arriva un nuovo corteggiatore Nuova puntata del Trono Over oggi a Uomini e Donne. Il pubblico di Canale 5 vedrà inizialmente Tina Cipollari messa alle strette, in quanto dovrebbe pesarsi ma non ha intenzione di farlo. Si passa poi, come sempre, a … L'articolo Uomini e Donne oggi, Gemma: si torna indietro nel passato, una sorpresa proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Inter : ?? | MEMORIA Nel #GiornodellaMemoria l’Inter ricorda tutte le vittime dell’Olocausto, gli uomini, le donne e i bamb… - TeresaBellanova : In agosto abbiamo sconfitto Matteo Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfit… - VittorioSgarbi : #GiornatadellaMemoria2020 'Grido di disperazione ed ammonimento all’umanità sia per sempre questo luogo dove i nazi… -