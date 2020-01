Tubercolosi in un Asilo, Scattano i Controlli (Di martedì 28 gennaio 2020) Un caso di Tubercolosi in un Asilo del Veneto ha destato l’attenzione dei sanitari. L’avvio ai Controlli a tappeto è scattato subito: esaminato un centinaio di persone fra bambini e insegnanti. La Ulss 3 prevede l’avvio degli screening già da mercoledì 29 gennaio. Il Gazzettino informa di questi Controlli, dopo che sarebbe stata riscontrata la positività alla Tubercolosi in un minore di una scuola d’infanzia sita nel distretto della Ulss 3 di Mirano-Dolo. Anche La Nuova Venezia si interessa alla faccenda e precisa che il bambino non sarebbe contagioso, ma verrà compiuto tutto il protocollo di accertamenti che il caso richiede. Pare lontano lo spettro dell’emergenza sanitaria, tant’è che la scuola non è stata chiusa e si invita la popolazione a non creare inutili allarmismi, ma presto verranno effettuati gli screening con l’apposito Test ... youreduaction

