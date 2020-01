Torino, Mazzarri: «Con il Milan in dieci avremmo vinto» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il tecnico del Torino Mazzarri ha commentato la sconfitta rimediata ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan Walter Mazzarri ha commentato la sconfitta rimediata in Coppa Italia contro il Milan: «Non era facile dopo la batosta di Bergamo. Era una partita da vincere, ma l’arbitro ha sbagliato molto. L’espulsione mancata di Rebic è clamorosa». «Siamo stati per 90 minuti in campo e se in superiorità numerica avremmo passato di sicuro il turno. Mercato? Siamo in emergenza, ma non ci penso», ha concluso il tecnico del Torino. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

