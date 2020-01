Sinisa Mihajlovic ricoverato nuovamente in ospedale: le sue condizioni (Di martedì 28 gennaio 2020) Era luglio quando Sinisa Mihajlovic durante una conferenza stampa ha comunicato di essere malato di leucemia. Dopo quattro mesi passati tra terapie e trapianto di midollo osseo da un donatore non familiare, ha annunciato il suo ritorno in campo. "In questi quattro mesi difficili ho conosciuto medici straordinari, infermieri che mi hanno curato, sopportato e supportato. So che ho un carattere forte, anche difficile" Aveva dichiarato Sinisa (Continua…) L'allenatore Mihajlovic è dovuto ritornate con urgenza in ospedale. Questa mattina è stato ricoverato presso l'Istituto di Ematologia "Seràgnoli" per sottoporsi ad una terapia antivirale necessaria per il trapianto di midollo osseo da donatore al quale si è sottoposto. Il personale dell'ospedale hanno comunicato che i tempi di degenza nel nosocomio sarebbero più brevi rispetto a quelli passati. Un ricovero dovuto visto che dopo il ... howtodofor

