Roma, doppio colpo dalla Spagna: ecco Villar e Carles Perez (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma scatenata nella finestra di calciomercato invernale: arrivano Villar dell’Elche e Carles Perez del Barcellona La Roma è vicinissima alla chiusura di due colpi di mercato: in arrivo dalla Spagna Gonzalo Villar del Fraile dall’Elche e Carles Perez dal Barcellona. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il centrocampista proveniente dal club militante in Segunda Division è da poco atterrato nella Capitale. L’attaccante blaugrana, invece, raggiungerà l’Italia domattina per unirsi alla squadra di Fonseca. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

