Prescrizione,Camera:sì rinvio pdl Costa

Camera, con 72 voti di differenza,al rinvio in Commissione della pdl Costa sulla Prescrizione. A favore la maggioranza, eccetto Iv che non partecipato al voto. Il rinvio della proposta di legge di FI,che blocca la riforma della Prescrizione entrata in vigore lo scorso 1 gennaio, consentirebbe di raggiungere una "posizione condivisa", aveva argomentato Conte (Leu) prima del voto.Contrarie le opposizioni. La richiesta di rinvio, ha accusato la forzista Gelmini, è "strumentale".(Di martedì 28 gennaio 2020) Via libera dell'Aula della, con 72 voti di differenza,alin Commissione della pdlsulla. A favore la maggioranza, eccetto Iv che non partecipato al voto. Ildella proposta di legge di FI,che blocca la riforma dellaentrata in vigore lo scorso 1 gennaio, consentirebbe di raggiungere una "posizione condivisa", aveva argomentato Conte (Leu) prima del voto.Contrarie le opposizioni. La richiesta di, ha accusato la forzista Gelmini, è "strumentale".(Di martedì 28 gennaio 2020)

Agenzia_Ansa : La Camera ha approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni dell'amministrazione della Giustizia del min… - Montecitorio : Prosegue in Aula la discussione della proposta di legge in materia di #prescrizione del #reato. Cosa prevede il tes… - Montecitorio : La Camera approva il rinvio in Commissione della proposta di legge in materia di #prescrizione del #reato… -