Napoli Juventus: le difficoltà di Matuidi nel rombo (Di martedì 28 gennaio 2020) Quando la Juventus attacca sullo stretto, vengono a galla le difficoltà di Matuidi in spazi stretti. Fatica nel distribuire palla Quando la Juventus gioca con il rombo, attacca quasi unicamente al centro in spazi strettissimi. Avvicina molto i proprio giocatori, con tanta densità in mezzo: lo scopo è quello di pungere con combinazioni di prima, con un fraseggio sullo stretto che cresi spazi tra le fila rivali. Il punto è che, in questo contesto, vengono a galla le difficoltà tecniche di molti giocatori della Juventus, tra cui Matuidi. Il francese sta dimostrando un buon senso dello smarcamento, ma commette troppi errori quando deve distribuire sotto pressione. Un esempio nella slide sopra, in cui riceve palla tra le linee ma sbaglia le misure del passaggio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

SquawkaNews : Napoli 2-1 Juventus FT: ?? Zielinski ?? Insigne ?? Ronaldo Gennaro Gattuso gets one over the former Napoli boss M… - DiMarzio : 'Se proprio dovevo perdere, almeno l'ho fatto contro dei ragazzi a cui sarò legato per sempre' Le parole di #Sarri… - juventusfc : #StatOfTheGame, i numeri di #NapoliJuve ?? -