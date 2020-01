Morto Kobe Bryant | il commovente omaggio di Alicia Keys ai Grammy Awards

Kobe Bryant Morto in tragico incidente : “L’elicottero sta volando troppo basso” : Prima del tragico incidente che ha provocato la morte dell’amatissimo cestista Kobe Bryant, della figlia Gianna e di altre 7 persone, l’elicottero stava salendo di quota per evitare un fitto strato di nubi: secondo quanto reso noto dal National Transportation Safety Board, è stata l’ultima informazione inviata ai controllori di volo dal pilota. Il pilota aveva chiesto una autorizzazione speciale a volare nella fitta ...

Kobe Bryant Morto - da Totti alla Pellegrini - da Jordan a Maradona : lo sport piange la leggenda Nba : «Onorato di averti conosciuto, Campione dentro e fuori dal campo! R.I.P.». Così Francesco Totti ha voluto ricordare Kobe Bryant, morto tragicamente in un incidente con il suo elicottero privato. Secondo quanto riporta Tmz Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Nessuno è sopravvissuto. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non ...

Kobe Bryant Morto : che figuraccia della stampa italiana! : Marco Belinelli durissimo con i quotidiani sportivi del suo paese di nascita, dopo la morte di Kobe Bryant. Troppo poco, lo spazio riservato alla notizia Belinelli in marcatura su Bryant (Fonte foto: basketuniverso.it) La notizia che a ventiquattr’ore dall’accaduto sconvolge ancora il mondo intero, non solo quello dello sport, è quella della dipartita dell’ex campione NBA, Kobe Bryant, insieme alla figlioletta, Gianna ed ad ...

Kobe Bryant Morto - incidente causato dalla nebbia? : Non sono ancora note le cause dell’incidente aereo che ha portato alla morte di Kobe Bryant. Sulla vicenda indaga anche l’FBI. LOS ANGELES (STATI UNITI) – Quali sono le cause dell’incidente aereo che ha portato alla morte di Kobe Bryant? Le autorità locali preferiscono non sbilanciarsi ma la nebbia potrebbe essere il motivo principale dello schianto del velivolo. Come confermato dagli inquirenti, in quella zona la ...

Nel 2015 Kobe Bryant scrisse una lettera con la quale annuncio il suo ritiro dal mondo del basket. Rileggiamo insieme le parole che commosse il mondo Il nome di Kobe Bryant era già negli annali del basket, una consacrazione a leggende che, come purtroppo troppo spesso accade, viene rafforzato oggi ancor di più dopo la

Il dramma relativo a Kobe Bryant morto presenta purtroppo anche dei risvolti collaterali decisamente detestabili. C'è chi cerca di farci soldi facili sopra. La tragica notizia relativa a Kobe Bryant morto ha colpito il mondo intero. Il 41enne ex cestista dei Los Angeles Lakers e della nazionale di basket degli Stati Uniti ha perso la

Kobe Bryant Morto - perché è successo l'incidente : «Troppa nebbia - l'elicottero faceva strani rumori» : Sono già partite le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita a Kobe Bryant, la figlia Gianna e altre sette persone. l'elicottero su cui viaggiavano era un...

Kobe Bryant Morto in un incidente in elicottero : le possibili cause : L'ex stella NBA è deceduto a causa di un incidente in elicottero. Insieme a lui la figlia Gianna Maria di 13 anni e altri 7 passeggeri: non ci sono sopravvissuti.

Kobe Bryant Morto - LeBron James commosso : “È surreale - non ha alcun senso. Uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi” : “È surreale, non ha alcun senso ma l’universo a volte fa succedere determinate cose anche alle persone che vivono in modo corretto e che mettono sempre il massimo in ciò che fanno”. Così il giocatore dei Lakers LeBron James commenta la morte di Kobe Bryant, anche lui ex giocatore in giallo e viola. Nella notte James aveva superato Bryant diventando il terzo marcatore migliore di sempre. Il cestista continua commosso: “È ...

Morto Kobe Bryant - lo schianto dell’elicottero e i rottami : Kobe Bryant è Morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Il 41enne, leggendaria guardia dei Lakers, era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre persone più il pilota, e sono tutti morti. Il velivolo ha preso fuoco dopo lo schianto a terra. Tra le vittime anche la figlia Gianna Maria. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime. Bryant aveva ...

Kobe Bryant Morto con la figlia di 13 anni - è precipitato con il suo elicottero : la leggenda Nba aveva 41 anni. Con loro altre 7 persone : morto Kobe Bryant: choc nello sport. La star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Lo riporta il sito Tmz. Secondo quanto...

Kobe Bryant è Morto/ Caro basket - grazie per averci fatto vivere la sua leggenda : Kobe Bryant è morto: il ricordo di una leggenda che per 20 anni ha calcato il palcoscenico della NBA e ha unito ogni singolo appassionato di sport.

Kobe Bryant Morto - si indaga sull’incidente in elicottero : è precipitato in 10 secondi. La polizia : “C’erano cattive condizioni meteo” : Forse la nebbia, meno probabilmente un guasto tecnico. È questa la prima ipotesi sulle cause dell’incidente nel quale sono morti Kobe Bryant, sua figlia Gigi e altre 7 persone. L’inchiesta vede anche la partecipazione degli investigatori dell’Fbi e vedrà il Consiglio nazionale per la sicurezza dei trasporti rilasciare un primo rapporto entro dieci giorni, ma per un dossier completo bisognerà attendere almeno un ...

I network statunitensi diffondono le riprese filmate dell'incidente in elicottero con Kobe Bryant morto assieme alla figlia e ad altre persone. La notizia di Kobe Bryant morto in un incidente aereo mentre si trovava a bordo del suo elicottero ha scosso il mondo intero. Ovunque questa tragedia è stata accolta con enorme tristezza.