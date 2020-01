Morte Kobe Bryant, la Lega nega il minuto di silenzio in Milan-Torino (Di martedì 28 gennaio 2020) negato il minuto di silenzio in Milan-Torino per la Morte di Kobe Bryant. La decisione è stata presa dalla Lega dopo la richiesta dei rossoneri. MilanO – E’ stato negato il minuto di silenzio in Milan-Torino per la Morte di Kobe Bryant. La Lega ha rigettato la proposta dei rossoneri di omaggiare il campionissimo del basket prima del fischio d’inizio della sfida di San Siro. Una decisione presa da via Rosellini destinata a creare polemiche visto che non è la prima volta che in Italia si decide di non assecondare la voglia delle squadre. L’ultimo episodio contestatissimo riguarda la Morte di Pietro Anastasi con il no al minuto di raccoglimento in tutti i campi. Una decisione che aveva portato alla dura reazione di ex calciatori. Il Milan omaggia il ‘Mamba’ Il no della Lega non ‘spaventa’ il Milan pronto ad omaggiare il ... newsmondo

