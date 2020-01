Manuela Arcuri e fa strage di cuori: sotto la doccia con un asciugamano striminzito, si vede tutto [FOTO] (Di martedì 28 gennaio 2020) Manuela Arcuri lontana dalla tv per la famiglia Dopo la nascita del figlio Mattia, Manuela Arcuri ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi anima e corpo alla famiglia. E pensare che la nota attrice e modella per anni è stata uno dei volti di punta delle fiction di Canale 5. Tuttavia, dopo un periodo in sordina lo scorso anno l’artista laziale è stata una delle protagoniste di Ballando con le Stelle, il talk di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Qualche mese fa, inoltre, la donna è diventata zia grazie alla nascita del figlio di suo fratello Sergio, anch’esso attore. L’attrice e soubrette laziale mezza nuda in doccia. La foto su IG Manuela Arcuri è come il vino buono, più passa il tempo è meglio è. La nota attrice di Latina è sempre stata una delle donne dello spettacolo più belle ed affascinanti del nostro Paese. Nonostante negli ultimi anni ... kontrokultura

KontroKulturaa : Manuela Arcuri e fa strage di cuori: sotto la doccia con un asciugamano striminzito, si vede tutto [FOTO] - - liviolar : Manuela Arcuri lo faceva meglio #GFVIP - zazoomblog : Ve la ricordate così Manuela Arcuri? Oggi invece decide di mostrarsi così a 43 anni semplicemente stupenda -… -