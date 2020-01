Lucia Borgonzoni presenta le sue dimissioni dal senato per rimanere in Emilia. Salvini: “Ci penso, ma decido io” (Di martedì 28 gennaio 2020) Lucia Borgonzoni presenta a Matteo Salvini le sue dimissioni dal senato Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna, vinte dal governatore uscente Stefano Bonaccini, ha presentato a Matteo Salvini le sue dimissioni dal senato. La volontà della senatrice leghista, infatti, è quella di rimanere in Emilia a guidare l’opposizione nel consiglio regionale. A confermare la volontà della Borgonzoni (qui il suo profilo) di dimettersi è stato lo stesso Salvini. “Lei mi ha espresso il desiderio di rimanere qua – ha dichiarato il leader della Lega – di mollare il Parlamento per stare insieme alla sua gente. Farò le mie valutazioni, mi riservo la possibilità di decidere io. Vi diremo venerdì 31 gennaio cosa succederà”. Senatrice della Lega, prima di candidarsi alle regionali dell’Emilia, la Borgonzoni ha ricoperto ... tpi

