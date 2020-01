Igor il Russo a processo in Spagna, sorridente fa il segno di vittoria dalla gabbia di vetro (Di martedì 28 gennaio 2020) Per il serbo, già condannato in primo grado per due omicidi in Italia, è arrivato il momento del processo anche in Spagna dove era stato arrestato durante la rocambolesca fuga dal nostro Paese. È stato visto sorridente e per nulla provato tanto da fare il segno di vittoria a favore di telecamere dalla gabbia di vetro in cui era rinchiuso. fanpage

LoScomodo_ : RT @ConunagrandeA: Igor il russo il vero grande assente dalla campagna elettorale in Emilia Romagna - vitoJneiro : RT @ConunagrandeA: Igor il russo il vero grande assente dalla campagna elettorale in Emilia Romagna - Tengu86 : RT @ConunagrandeA: Igor il russo il vero grande assente dalla campagna elettorale in Emilia Romagna -