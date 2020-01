Gemma Galgani, pazienza finita: “Una pagliacciata!” (Di martedì 28 gennaio 2020) Gemma Galgani di Uomini e Donne incassa le critiche: parteciperebbe al dating show solo per popolarità Che Trono Over sarebbe senza Gemma Galgani? Il successo delle puntate di Uomini e Donne imperniato su dame e cavalieri vede la piemontese assoluta protagonista. Da un decennio regala spettacolo negli studi del dating show, anche se il suo viaggio alla ricerca del grande amore non ha finora dato i frutti sperati. Ha frequentato tanti uomini, tutti diversi, ma nessuno di loro si è rivelato quello giusto. Per alcuni è una tenace sognatrice, per altri una gran volpona, interessata unicamente ad avere i riflettori puntati addosso. La chiave di lettura di Alessandro Cecchi Paone Analogamente a personaggi transitati in passato sempre nella trasmissione di Maria De Filippi, pure Gemma Galgani riceve le critiche, croce che qualunque celebrità deve coricarsi sulle spalle. Nell’ultimo numero del ... kontrokultura

