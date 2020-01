Firenze, il ministro: reati in calo. Ma esplode il problema droga. E Nardella chiede centri per l’espulsione (Di martedì 28 gennaio 2020) li spacciatori arrestati, il giorno dopo sono nello stesso posto. L'ha detto il ministro, Luciana Lamorgese, dopo il vertice sull'ordine pubblico in prefettura. E' anche difficile tenere dentro gli spacciatori, parola del ministro, perchè le carceri scoppiano. Il sindaco, Dario Nardella, ha avanzato una soluzione: aprire, anche in Toscana, i centri per il rimpatrio degli extracomunitari irregolari firenzepost

FirenzePost : Firenze, il ministro: reati in calo. Ma esplode il problema droga. E Nardella chiede centri per l’espulsione… - StampToscana : Il ministro della salute Roberto Speranza lunedì 3 febbraio a Firenze - AOUCareggi : Il ministro della salute Roberto Speranza lunedì 3 febbraio a Firenze -