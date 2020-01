Carla Velli, morto l'ex compagno Matteo Voltolina/ L'ex Uomini e Donne: 'le parole..' (Di martedì 28 gennaio 2020) Tragico lutto per l'ex tronista di Uomini e Donne Carla Velli: è morto l'ex compagno e padre di suo figlio Matteo Voltolina. ilsussidiario

zazoomnews : UeD dramma per l’ex tronista Carla Velli: morto l’ex padre di suo figlio - #dramma #tronista #Carla #Velli: - Noovyis : (Carla Velli, terribile lutto per la scelta di UeD di Francesco Arca: “Grande senso d’impotenza”) Playhitmusic -… - zazoomblog : Tragico lutto per Carla Velli è morto l’ex compagno Matteo Voltolina: “Si è suicidato” - #Tragico #lutto #Carla… -