Vuelta San Juan 2020: Fernando Gaviria a tutta velocità sul traguardo di Pocito. Terzo Marco Benfatto (Di martedì 28 gennaio 2020) Fernando Gaviria si prende tappa e maglia di leader in occasione della seconda tappa della Vuelta San Juan 2020. Il colombiano della UAE-Team Emirates infatti, è stato il più veloce sul traguardo di Pocito al termine di una lunghissima volata affrontata senza alcun tipo di aiuto da parte dei suoi compagni rimasti indietro. Secondo posto per l’argentino Nicolas Javier Naranjo (Agrupacion Virgen de Fatima) e Terzo per il padovano della Bardiani-CSF-Faizanè Marco Benfatto. Quinto Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), soltanto decimo Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step). Gaviria è il nuovo leader della classifica generale a pari merito con Rudy Barbier (Israel Start-Up Natoin); mentre Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) è Terzo a 4″. La tappa è stata caratterizzata dalla fuga di: Francisco Montes (Argentina), Leandro Velardez e Daniel Juarez (Agrupacion Virgen de Fatima), ... oasport

Gazzetta_it : #Vuelta #SanJuan, volata vincente di #Gaviria nella 2ªtappa. Terzo #Benfatto - OA_Sport : Vuelta San Juan 2020: Fernando Gaviria a tutta velocità sul traguardo di Pocito. Terzo Marco Benfatto - Giulia_DeMaio : Fernando #Gaviria non tradisce la tradizione: il colombiano dell'#UAE conquista il successo nella seconda tappa del… -