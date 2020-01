Tubercolosi a scuola materna: bimbo positivo a Venezia, via ai controlli su tutti gli alunni (Di martedì 28 gennaio 2020) Un bambino è risultato positivo ai test della Tubercolosi in una scuola dell'infanzia a Scorzè, nella città metropolitana di Venezia. La Ulss, in accordo con le istituzioni scolastiche locali, ha fatto scattare controlli su tutti i piccoli alunni dell'asilo e sui loro insegnanti. La scuola però rimarrà aperta. fanpage

ABosurgi : RT @veneziatoday: Caso di tubercolosi in un asilo del Miranese - veneziatoday : Caso di tubercolosi in un asilo del Miranese - ilsuonatoredi : RT @sono_farmaci: Tre casi di tubercolosi in una stessa classe a Monte San Giusto. Nella stessa scuola già casi di Scabbia in passato. Tu… -