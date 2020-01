Torino Atalanta: Lukic e Meite sono sovrastati in mezzo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il pressing dell’Atalanta ha surclassato Mazzarri. Lukic e Meite hanno patito in mezzo, il Torino ha perso tanti palloni Il Torino in mezzo ha schierato l’adattata coppia di centrocampo Lukic-Meite. Nella ripresa, l’Atalanta ha dilagato, ma le chiavi del successo sono arrivate nella prima frazione. Il pressing a uomo della Dea ha infatti surclassato i granata, che non riuscivano mai a impostare dal basso. L’Atalanta conquistava palla con una velocità impressionante, il Toro non riusciva a ribaltare l’azione. Un esempio nella slide sopra: Izzo non ha soluzioni di passaggio, ogni giocatore granata è marcato. Serve Lukic (De Roon è su di lui), che perde malamente palla. De Roon e Freuler hanno sovrastato i mediani avversari, al Toro è mancato un centrocampo in grado di aiutare il palleggio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

