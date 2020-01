The Elder Scrolls Online: il toccante addio di un giocatore malato è la più bella testimonianza della potenza dei videogiochi (Di lunedì 27 gennaio 2020) "Mi spiace che io debba andarmene ora ma non c'è nulla che io possa fare al riguardo. Voglio bene a tutti voi, amo le avventure che ho vissuto e anche se devo andare mi conforta sapere che mi sono reso protagonista di imprese eroiche come Neraverine, Dovakiin, Forgotten Hero e Vestige. Grazie per avermi dato uno scopo, grazie per tutti i ricordi divertenti, grazie per avermi permesso di dimenticare la mia vita crudele e ingiusta e per avermi permesso di fingere di essere qualcuno che conta, qualcuno di forte, coraggioso e senza paure. "Grazie per avermi permesso di dimenticare le mie difficoltà. Ho paura di andare, non lo nego, mi terrorizza ma è ok, ho vissuto una vita felice grazie a questo gioco. La triste, deprimente lotta che è la mia esistenza è stata rammendata da questo gioco". Queste sono solo alcune delle parole che negli scorsi giorni hanno toccato il cuore di ... eurogamer

