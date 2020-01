Tesla - Disinnescate sette bombe nell'area della Gigafactory tedesca (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Tesla compie un nuovo passo nel progetto di costruzione della sua prima fabbrica in Europa. Ieri, la polizia tedesca ha completato le operazioni di disinnesco di sette bombe della seconda guerra mondiale individuate nell'area di futura ubicazione dell'impianto.Nessun problema. nelle ultime settimane, i 300 ettari di terreni, acquistati dall'azienda californiana per meno di 41 milioni di euro e situati ai margini del parco industriale Freienbrink di Gruenheide (comune del Brandeburgo a Sud-Est di Berlino), sono stati oggetto di sopralluoghi condotti dagli esperti della polizia tedesca per confermare la paventata presenza di ordigni inesplosi. Sin dall'annuncio della scelta di Gruenheide quale sede della nuova Gigafactory, erano stati lanciati avvertimenti sulla pericolosità del sito come dimostrato dai 220 crateri individuati nella zona. Tuttavia, le ... quattroruote

