Smog Modena: da domani tornano in vigore le misure emergenziali (Di lunedì 27 gennaio 2020) Da martedì 28 gennaio 2020, saranno in vigore le misure emergenziali a causa del superamento per tre giorni consecutivi del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10 nella provincia di Modena. Il raggiungimento del livello di allerta è segnalato con un bollino rosso nel Bollettino emesso da Arpae che indica allerta anche per le provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara. Le misure emergenziali restano in vigore fino a giovedì 30 gennaio 2020 compreso, prossimo giorno di controllo, e saranno revocate solo se il bollettino emesso da Arpae evidenzierà il termine delle misure emergenziali (bollino verde). Le misure emergenziali consistono in: Nell’area già interessata dalle restrizioni della circolazione: Divieto di circolazione per i veicoli a benzina Euro 0 e Euro 1, veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4, ciclomotori e ... meteoweb.eu

LuceverdeRadio : #EmiliaRomagna #Smog, attive misure emergenziali da domani #28gennaio a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,Bolo… - ComuneRubiera : RT @Liberiamolaria: E' online il Bollettino Liberiamolaria del 27 gennaio. Allerta smog nei comuni PAIR di Piacenza, Parma, Reggio Emilia,… - ArpaER : RT @Liberiamolaria: E' online il Bollettino Liberiamolaria del 27 gennaio. Allerta smog nei comuni PAIR di Piacenza, Parma, Reggio Emilia,… -