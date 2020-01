Slittino: Dominik Fischnaller in piena lotta per la Coppa del Mondo dopo Sigulda, Roman Repilov non è troppo lontano (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un altro week-end da ricordare e da archiviare positivamente per Dominik Fischnaller che sta attraversando di gran lunga la migliore stagione della carriera, soprattutto a livello di regolarità e costanza di rendimento. Per l’altoatesino è arrivato l’ennesimo podio in quel di Sigulda: la seconda posizione nella sprint è il sesto piazzamento nella top-3 su nove uscite in quest’annata. Su un catino particolarmente favorevole alle sue caratteristiche, il 26enne nativo di Bressanone è riuscito a far valere le proprie doti di guida. Purtroppo però nella gara classica in terra lettone di domenica mattina sono state le condizioni della pista nella prima run a fermarlo: ghiaccio totalmente rovinato e i big, partiti con gli ultimi numeri, costretti ad arrancare nelle retrovie. Poi è arrivata la gran rimonta dopo la seconda discesa, con la quarta piazza conclusiva in ogni caso ... oasport

neveitaliasport : RT @neveitalia: Dominik Fischnaller sempre più vicino alla vetta: a Sigulda un 4° e un 2° posto di valore #sledding #27Gennaio #slittino ht… - neveitalia : Dominik Fischnaller sempre più vicino alla vetta: a Sigulda un 4° e un 2° posto di valore #sledding #27Gennaio… - SMSNEWSOFFICIAL : SLITTINO: A Sigulda secondo posto per Dominik Fischnaller e per il duo Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner… -