Sbloccare Messenger con il riconoscimento facciale: l’ultimo test di Facebook (Di lunedì 27 gennaio 2020) riconoscimento facciale (Getty Images) Facebook sta studiando uno sblocco tramite riconoscimento facciale per l’app di Messenger. Grazie alla sua abilità con il reverse engineering, ancora una volta l’esperta Jane Manchun Wong è riuscita a sbirciare tra le strisce di codice individuando un possibile upgrade dell’applicazione di messaggistica collegata direttamente a Facebook. La funzione è in fase di studio e non è detto che il test dia risultati positivi o che venga applicata su larga scala. https://twitter.com/wongmjane/status/1220445078109544452 Secondo quanto scoperto dalla Wong, Facebook vorrebbe applicare il riconoscimento facciale a Messenger. Il test prevede che la app si blocchi, a seconda delle impostazioni dell’utente, automaticamente dopo 1 minuto, dopo 15 minuti o dopo 1 ora. A quel punto sarà necessario il riconoscimento facciale per poter riaccedere. Le ... wired

tecnomagazineit : Facebook Messenger: presto si potrà bloccare e sbloccare l'app con il volto - DarioConti1984 : Facebook Messenger: presto si potrà bloccare e sbloccare l'app con il volto - hwupgrade : Face unlock in arrivo anche su Messenger ???? -