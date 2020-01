Piacenza, esce di strada in tangenziale e si ribalta in un campo: morto 23enne (Di lunedì 27 gennaio 2020) Drammatico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Piacenza. Un ragazzo di 23 anni è morto lungo la tangenziale della città emiliana. Solo 48 ore prima Valentina, una ragazza di 22 anni, era morta in un sinistro analogo avvenuto all’uscita del casello dell’A21 a Caorso, a pochi chilometri dalla città. Un altro giovanissimo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Piacenza. Ad appena quarantotto ore dalla tragedia di Valentina Zaia, una ragazza di ventidue anni morta in un incidente analogo avvenuto all’uscita del casello dell’A21 a Caorso, a pochi chilometri dalla città, ha peso la vita Matteo Bellan, un giovane di ventitré anni. Il tragico incidente stradale è avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la tangenziale della città emiliana, all’altezza della Farnesiana. Le cause della tragedia sono ancora al vaglio della ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Piacenza, esce di strada in tangenziale e si ribalta in un campo: morto 23enne - zazoomblog : Piacenza esce di strada in tangenziale e si ribalta in un campo: morto 23enne - #Piacenza #strada #tangenziale -