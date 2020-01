Per l'Istituto Cattaneo, elettori del M5s "determinanti" per la vittoria di Bonaccini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gli elettori del Movimento 5 Stelle vanno a sinistra e sono stati uno dei fattori determinanti per vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. È quanto emerge, in estrema sintesi da uno studio dell'Istituto Cattaneo di Bologna che ha analizzato i flussi elettorali su 4 città (Forlì, Ferrara, Parma, Ravenna) dalle europee 2019 alle regionali 2020. La ricerca mette in rilievo il "ruolo determinante dei 5 Stelle sull'esito del voto". Infatti, secondo l'Istituto bolognese, i due principali sfidanti, ovvero, Stefano Bonaccini, per il centrosinistra, e del e Lucia Borgonzoni, per il centrodestra, "hanno fatto quasi il pieno dei rispettivi elettorati, quindi le scelte degli elettori delle terze forze si sono rivelate decisive". Molti elettori pentastellati - il 71,5% a Forli', il 62,7% a Parma, il 48,1% a Ferrara si rileva nell'analisi - hanno scelto la candidatura di Bonaccini e ... agi

