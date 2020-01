Morte Bryant: minuto di silenzio prima di Milan-Toro – FOTO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Morte Bryant: la tragica scomparsa del campione americano ha scioccato tutto il mondo. Il Milan giocherà con il lutto al braccio domani La Morte di Kobe Bryant ha scioccato tutto il mondo. Appassionati e non di basket si sono stretti intorno alla famiglia del campione americano, morto insieme alla figlia 13enne in un tragico incidente in elicottero. Il Milan, club di cui Bryant era tifoso, ha scelto di scendere con il lutto al braccio e osservare un minuto di silenzio domani nel match contro il Toro di Coppa Italia. Domani sera, in occasione della partita di Coppa Italia contro il Torino, verrà osservato un minuto di silenzio e giocheremo con il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, di Gianna Maria e delle vittime dell'incidente di Los Angeles. pic.twitter.com/zDKx0Arm16 — AC Milan (@acMilan) January 27, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

