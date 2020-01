Lucia Borgonzoni pronta a rassegnare le dimissioni, Salvini: “Decido io” (Di lunedì 27 gennaio 2020) La candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Emilia Romagna è stata sconfitta per quasi otto punti dal rivale di centrosinistra. Stefano Bonaccini si è riconfermato presidente della Regione. All’indomani della chiamata elettorale, Lucia Borgonzoni è pronta a rassegnare le dimissioni al Senato per intraprendere una nuova strada. Il leader della Lega, però, non ci sta e avverte: “Decido io”. Lucia Borgonzoni pronta alle dimissioni Lucia Borgonzoni vorrebbe rassegnare le dimissioni da senatrice per guidare l’opposizione nel consiglio regionale emiliano-romagnolo. Nonostante la sconfitta, infatti, la candidata del centrodestra alle regionali in Emilia Romagna intende dedicarsi completamente alla Regione. Per far ciò, però, dovrà rinunciare al suo incarico in Senato. La proposta, però, non è affatto piaciuta al leader del Carroccio che ha avvertito: ... notizie

