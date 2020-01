Liliana Segre: «Indifferenza è complice». La definizione per lo Zanichelli (Di lunedì 27 gennaio 2020) «L’Indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore. L’indifferente è complice. complice dei misfatti peggiori». Questa è una parte della «definizione d’autore» del vocabolo «Indifferenza», scritta da Liliana Segre, superstite e testimone dell’Olocausto, per il vocabolario Zingarelli 2020. La senatrice a vita 89enne ha citato anche Antonio Gramsci: «Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti». Le parole del grande intellettuale, spiega Segre, «rendono bene il senso di una malattia morale che può essere anche una malattia mortale». L’alternativa, proposta da Don Milani, è «I care», «me ne importa, mi sta a cuore». È il «contrario esatto del motto fascista “Me ne frego”». Bisogna respingere il «vento ... vanityfair

