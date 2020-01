La sera in cui si Hysaj si esalta contro CR7 (Di lunedì 27 gennaio 2020) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 21° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019- 20 Che domenica! Pedate all’arroganza . Il volgare arruffapopoli della Brianza si becca una memorabile lezione in Emilia. Non sono bastati i milioni di selfie con culatelli, coppe, tagliatelle e cappelletti, lambrusco e sangiovese. Gli emiliani li puoi prendere per il culo fino a un certo punto. Ma poi, al dunque, si dimostrano svegli e vigili. Il San Paolo rinasce nel tifo appassionato, quando è di scena la partita dell’anno. Inoltre fa il suo ingresso per la prima volta da avversario colui che fu l’amato Sor Tuta. Che nel frattempo è divenuto il Sor Polpetta di una mediocre farsetta da Commedia dell’Arte. Ancora da un ragazzino l’icona più icastica. Non più le lacrime di sette giorni fa dinanzi a un disarmante precipitare senza sosta. Ora l’immagine esprime un fiero gesto di appartenenza. È un eroico Gavroche lo ... ilnapolista

