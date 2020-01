Incidente stradale a Crotone: morto un 70enne, 4 feriti tra cui due bambini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tragico Incidente domenica 26 gennaio sulla statale 107 Silana Crotonese, in prossimità del bivio per Rocca di Neto, in provincia di Crotone. Due auto, una Nissan Micra e una Lancia Delta, si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto ha perso la vita un anziano di 70 anni che viaggiava a bordo delle Micra. Sul secondo mezzo, invece, si trovavano alcuni bambini che sono rimasti feriti. Il bilancio dello schianto è infatti di una vittima e 4 feriti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, le ambulanze, gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco. Incidente stradale a Crotone Sono ancora da chiarire la dinamica e le cause del tragico Incidente avvenuto in provincia di Crotone, vicino a Rocca di Neto. Due auto che viaggiavano in direzioni opposte sulla strada statale 107 Silana Crotonese si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto ha perso la vita un uomo ... notizie

