Grande Fratello Vip, il dramma di Carlotta Maggiorana: "Non ce la faccio più, mi manca l'aria". È addio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il disagio di Carlotta Maggiorana dentro la casa del Grande Fratello Vip è conclamato. L'ex Miss Italia 2018 aveva più volte espresso agli inquilini la volontà di lasciare la casa per tornare dal compagno e dagli affetti famigliari. Non è bastata la vittoria al televoto contro Ivan Gonzalez ad atten liberoquotidiano

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -