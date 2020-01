Grammy Awards 2020: la notte di Lizzo e di Billie Eilish. Tutti i vincitori (Di lunedì 27 gennaio 2020) Grammy Awards 2020: la cerimoniaPer un attimo i festeggiamenti si fermano e della musica sparata a tutto volume e del pubblico impazzito che girovaga sotto al palco restano solo il silenzio e l’amarezza. La sessantaduesima edizione dei Grammy Awards inizia, infatti, con un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Kobe Bryant, il giocatore dell’NBA morto all’età di 41 anni a causa di un terribile incidente in elicottero e che proprio lì, allo Staples Center, ha dato prova del suo talento innumerevoli volte con la maglia dei Lakers. «Questa sera è per Kobe», dice subito Lizzo prima di dare il via allo spettacolo e cantare, con tutta l’energia che ha in corpo, Cuz I Love You e Truth Hurts, con una quadriglia di ballerine in tutù e una mini-orchestra ad accompagnarla per tutta la durata della performance. Sarà lei una delle stelle più scintillanti di una serata ... vanityfair

