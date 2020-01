Forte scossa di terremoto nel mare di Corsica: magnitudo pari a 3.6 gradi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una Forte scossa di terremoto è stata registrata nel mare di Corsica: il sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter è stato avvertito nei territori limitrofi. La profondità della scossa, inoltre, era pari a 21 chilometri. I sistemi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia riportano il movimento sismico alle ore 4:29 di lunedì 27 gennaio 2020. Le coordinate geografiche (latitudine, longitudine) sono 42.19, 7.52. Non sono stati rilevati, al momento, danni a cose o persone. terremoto nel mare di Corsica DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.6 ore 04:29 IT del 27-01-2020, mare di Corsica (mare) Prof=21Km #INGV 23824051 https://t.co/cl8cYotWCA — INGVterremoti (@INGVterremoti) 27 gennaio 2020 notizie

