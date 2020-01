Doctor Who: la serie ha introdotto il primo Dottore di colore (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lo showrunner di Doctor Who ha preso una scelta storica introducendo il primo Dottore di colore nalla storia della serie! La dodicesima stagione di Doctor Who ha scritto una pagina importante nella storia della serie cult introducendo il primo Dottore di colore durante l'episodio intitolato Fugitive of the Judoon. La notizia, ovviamente, contiene delle , non proseguite se non volete anticipazioni! La puntata ha mostrato un nuovo personaggio chiamato Ruth Clayton, interpretato dall'attrice Jo Martin. Fugitive of the Judoon svela quindi successivamente che Ruth in realtà non è una persona vera, ma è lo stesso Signore del Tempo in una versione inedita mai vista prima sul piccolo schermo. L'espediente narrativo ideato dallo showrunner Chris Chibnall, alla guida di Doctor Who ... movieplayer

alexstarrynight : Idk Chibnall, non ho ancora visto l'ultima puntata di Doctor Who, ma sento che hai buttato già troppa carne sul fuo… - sculleptical : belli questi spoiler di doctor who.............. - blue__unicorn : Madonna mi sa che devo assolutamente recuperare questa stagione di Doctor Who -