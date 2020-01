Cyberpunk 2077, Nioh 2, The Last of Us: Part II e Final Fantasy 7 saranno mostrati al Taipei Game Show (Di lunedì 27 gennaio 2020) La prossima settimana si terrà il Taipei Game Show, un evento in cui verranno mostrati al pubblico una serie di titoli.Tra i giochi presenti ci saranno Final Fantasy 7, Nioh 2, The Last of Us: Part II. Oltre a loro ci sarà anche SEGA che mostrerà 10 nuovi titoli, incluso Yakuza 7 (conosciuto anche come Yakuza: Like a Dragon). Anche CD Projekt RED sarà presente all'evento con Cyberpunk 2077 e con "contenuti inediti non ancora pubblicati" presentati però in anteprima solo ad un pubblico selezionato.Tutti i giochi presentati avranno stand in cui gli spettatori potranno provare versioni demo. Oltre ai giochi ci saranno anche competizioni di cosplay, aree business-to-business, giochi da tavolo, sport e una vasta gamma di titoli indipendenti. Ci saranno 233 espositori indipendenti di 21 paesi che mostreranno i loro progetti.Leggi altro... eurogamer

