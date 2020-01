CorSport | il San Paolo fischia Sarri | ma poi lo ignora

CorSport : Ronaldo in cerca di gol - al San Paolo non ha mai segnato : Al San Paolo arriva Cristiano Ronaldo. E ci arriva con la fame di gol e di record. Se stasera segnerà una rete, diventerà il primo giocatore, negli ultimi 16 anni, a fare gol per la quarta volta in otto partite consecutive in uno dei cinque principali campionati europei. Messi ci è riuscito 3 volte e Cristiano ha intenzione di superarlo. Non solo. Al San Paolo, Ronaldo non ha mai segnato. Ci è stato due volte, una con il Real Madrid in Champions ...

CorSport : per la Juve al San Paolo attesi 40mila spettatori : Il Corriere dello Sport scrive che gli spettatori attesi al San Paolo, domenica, per Napoli-Juve, saranno circa 40mila. La prevendita, infatti, è già a quota 35mila. Saranno più dei 32mila presenti contro l’Inter ma meno dei 45mila accorsi all’impianto di Fuorigrotta in occasione della partita con il Brescia (record stagionale). Sarri non scalda gli animi al punto da riempire lo stadio, insomma. Ma c’è anche da considerare che Napoli-Juve non ...

CorSport : Napoli-Lazio è la vittoria del cuore ritrovato al San Paolo : Quella di ieri sera sulla Lazio è stata soprattutto una vittoria di cuore, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Non solo per la prestazione e il cuore a mille fino all’ultimo secondo, e nemmeno soltanto perché la squadra ha dato un calcio alla crisi e immaginato di poter pensare a un nuovo inizio. Ma perché “è stata soprattutto la vittoria del cuore ritrovato al San Paolo, della corrispondenza d’amorosi sensi ristabilita con i ...

CorSport : stop allo sciopero del tifo - tutti al San Paolo contro la Lazio : Domani, in occasione della sfida contro la Lazio al San Paolo, dovrebbe interrompersi lo sciopero del tifo. Il Corriere dello Sport scrive: “i gruppi organizzati delle curve riprenderanno il proprio posto al fianco del Napoli dopo il lungo sciopero. La protesta contro il regolamento d’uso dello stadio, insomma, sembra essere rientrata, e mai come in questo periodo la squadra ha l’assoluta necessità di ritrovare la tradizionale spinta del San ...

CorSport : al San Paolo attesi circa 25mila tifosi : Saranno 25mila i tifosi presenti al San Paolo questa sera per Napoli-Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Sarà ancora un San Paolo non esattamente stracolmo, quello che oggi alle 20.45 farà da cornice a Napoli-Fiorentina. 25mila, o giù di lì, gli spettatori assicurati tra i biglietti venduti e la quota abbonati”. Ieri il Napoli ha rilanciato anche la promozione riservata alla Coppa Italia già provata con il Perugia. Gli abbinati e chi ...

CorSport : l’era glaciale del Napoli - si è andata sgretolando la certezza del San Paolo pieno : Solo 31mila spettatori ieri al San Paolo per assistere alla prima dell’anno del Napoli contro l’Inter, era una gara fondamentale per gli azzurri, eppure lo stadio era mezzo vuoto. Cifre che testimoniano il distacco del pubblico dalla squadra che in questo periodo appare in grossa difficoltà “Non è più il calcio di una volta, non c’è più il tutto esaurito e men che meno il sold out. E non è più neanche Napoli-Inter di un tempo, in un ...

CorSport : il San Paolo bestia nera per l’Inter. Non vince a Napoli dal 1997 : I precedenti tra Napoli e Inter al San Paolo sono favorevoli per gli azzurri. L’Inter non vince a Fuorigrotta dall’ottobre del 1997, la stagione in cui il Napoli finì in Serie B, ricorda il Corriere dello Sport. Da quel momento, sono state disputate 13 partite tra le due squadre. Nove sono state vinte dal Napoli, 4 si sono chiuse in pareggio. L’Inter, nelle ultime 13 trasferte in Serie A, ne ha persa solo una, proprio a Napoli. L'articolo ...

CorSport : dopo Napoli-Parma c’è da sentirsi male pensando al Barcellona : Sorteggi favorevoli e affascinanti in Europa per le squadre italiane impegnate, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, eccetto che per il Napoli. La squadra di Gattuso ritrova la suggestione Barcellona, ma non certo un avversario semplice. La situazione del Napoli è a dir poco disastrosa e a ripensare alla prestazione di sabato contro il Parma c’è da sentirsi male, mancano ancora 82 giorni allo scontro Champions e Ancelotti ha ...

CorSport : atmosfera surreale al San Paolo. Contestazione delle curve - silenzio e fischi : Sul Corriere dello Sport, Fabio Tarantino racconta dell’atmosfera surreale avvertita ieri al San Paolo. Prima il posticipo della partita a causa dei danni provocati all’impianto dal maltempo, con le supposizioni che si sono rincorse per tutta la mattinata. Poi la Contestazione dei tifosi delle curve “che restano all’esterno – ingresso palestra – per protestare dopo le multe ricevute per le nuove regole da rispettare sugli spalti. ‘Liberi di ...

CorSport : martedì Reja premierà Hamsik al San Paolo. Il tecnico sarà anche a Udine : Abbiamo scritto della festa per Hamsik che il Napoli sta organizzando per il 10 gennaio, in occasione di Napoli-Genk. Oggi il Corriere dello Sport scrive che ci sarà una sorpresa per l’ex capitano. Lo slovacco si concederà un giro di campo per salutare quello che è stato il suo pubblico e potrebbe essere premiato con una targa. A consegnargliela, dovrebbe essere il suo primo allenatore in maglia azzurra, Edy Reja. Il tecnico è stato invitato al ...