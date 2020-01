Chi è Daniele Dal Moro, il tronista di Uomini e Donne figlio di un deputato del PD (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo essere entrato nel "ranch" di Barbara D'Urso, il bel veronese ha fatto ingresso nel cast di "Uomini e Donne" come tronista. Ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui. Chi è Daniele Dal Moro, imprenditore figlio del deputato del PD Gian Pietro Dal Moro e già passato brevemente in televisione: corteggiò per qualche puntata Sonia Lorenzini a Uomini e Donne. fanpage

