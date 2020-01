Casal di Principe, “Frammenti di memoria” a casa Don Diana (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuticasal di Principe (Ce) – Mercoledì 29 gennaio alle ore 18, a casa don Diana in via Urano 18 – casal di Principe, sarà presentato il libro “Frammenti di memoria”, edito da Marotta&Cafiero. E’ una raccolta di testimonianze, nata da un’idea del Comitato don Peppe Diana che in occasione del 25esimo anniversario di don Giuseppe Diana, ucciso dalla camorra il 19 marzo del 1994, ha promosso la campagna “25 righe per il 25esimo anniversario”. Gli autori sono docenti, magistrati, avvocati, sindaci, medici e giornalisti, ambientalisti e tecnici ma anche sacerdoti e volontari, scout e teologi chiamati a scrivere poche righe di un ricordo che attraversa i tempi. Nel libro si leggono gli interventi di 52 persone che hanno scritto e che hanno parlato di don Diana. È stato realizzato con il contributo di Fondazione Polis e volendo essere un ... anteprima24

